Cameraman Van Hoytema grijpt naast Oscar

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft naast een Oscar gegrepen. Voor zijn camerawerk in de film Dunkirk was Van Hoytema genomineerd in de categorie cinematografie. De 46-jarige Van Hoytema moest echter toezien hoe de Brit Roger Deakins werd omgeroepen als winnaar voor zijn camerawerk in de film Blade Runner 2049.

Het was voor Deakins zijn veertiende Oscarnominatie. De 68-jarige cameraman won de felbegeerde filmprijs nog nooit.

Het was de eerste keer dat een Nederlander in de categorie cinematografie kans maakte op een Oscarbeeldje.