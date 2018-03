De rat rukt op en dit kun je er tegen doen

Het lijkt erop dat de rat in steden oprukt. Harde cijfers ontbreken, maar in de Randstad, Hengelo, Enschede, Eindhoven, Deventer en Waspik is er de afgelopen maanden sprake geweest van een rattenplaag. Hoe komt dit, zijn ratten gevaarlijk en wat kun je zelf (preventief) doen tegen een rattenplaag?

Een genoemde oorzaak voor de toename aan ratten is de verandering van het klimaat, waardoor het warmer is geworden in Nederland. Daarnaast is er sinds 1 januari 2017 een strikter beleid rondom de bestrijding van de dieren. Rattengif mag in de buitenruimte pas gebruikt worden als alle andere mogelijke maatregelen al zijn genomen.

Een rattenplaag hoeft niet onschuldig te zijn. Naast schade aanrichten, kunnen ratten, en ook muizen, infectieziekten verspreiden. Zo werden zwarte ratten in de Middeleeuwen gezien als de verspreider van de pest. Ratten en muizen kunnen het hantavirus en de ziekte van Weil, een ernstige vorm van leptospirose, overbrengen. Het hantavirus kan zorgen voor griepachtige klachten en nier- of leverklachten. De ziekteverschijnselen van de ziekte van Weil variëren van een milde griep tot dodelijke vormen met verschijnselen van geelzucht, nierfalen en bloedingen.

Het aantal besmettingen neemt toe

Het aantal mensen dat jaarlijks besmet raakt is laag, maar neemt duidelijk wel toe. In 2016 waren er 84 patiënten met leptospirose en 30 patiënten met het Puumalavirus, het meest voorkomende hantavirus in Nederland, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoe je geïnfecteerd kunt raken? Via een beet van een rat, uitwerpselen van het dier en door virusdeeltjes in te ademen. Ook kun je bijvoorbeeld geïnfecteerd raken door in water te zwemmen waar besmette ratten in geürineerd hebben.

Het is voor ratten allesbehalve een uitdaging om een huis binnen te komen en daar zit je natuurlijk niet op de wachten. Hieronder daarom wat tips om ratten in je huis en in je tuin te voorkomen en te bestrijden.

Tips om ratten te voorkomen en te bestrijden: