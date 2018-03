Aan grote namen weer geen gebrek op TEFAF

In Maastricht barst zaterdag de 31ste TEFAF los, de grote internationale kunstbeurs voor handelaren, verzamelaars en musea èn het kolossale pop up-museum voor kijkers die er 40 euro entree voor over hebben. Aan grote namen is weer geen gebrek: van Jan Steen tot Alberto Giacometti en van Vincent van Gogh (twee keer) tot Ludwig Mies van der Rohe, van oudheden tot actuele kunst , het is allemaal ‘gewoon’ te koop.

Tenminste, als het de uiterst strenge keuring door 189 experts heeft doorstaan. Er hoeft maar de geringste vraag te rijzen, of het stuk wordt tijdens de voorbereidingen afgevoerd. ,,Karren vol”, heeft een aan de beurs verbonden deskundige afgelopen week weg zien rijden. De beschrijving hoeft maar niet te kloppen of het moet al weg. Als zo’n tekst nog tot tevredenheid wordt aangepast, mag het werk overigens nog wel terug. Maar wat niet echt de volle 100 procent erkenning kan krijgen, gaat voor de duur van de beurs achter slot en grendel. Alleen het nieuwste werk hoeft niet door de keuring. Er is de TEFAF alles aan gelegen dat zijn kwaliteitskeurmerk nog altijd een garantie van jewelste is op de terreinen artisticiteit of esthetiek, authenticiteit, conditie, datering en mate van restauratie. Er mag ook weer niet teveel aan opgeknapt zijn, want dan is het niet echt genoeg meer.

Er hangt in de meeste gevallen weer een stevig prijskaartje aan de geboden waar: zo heeft een galerie uit New York alleen al een stand met 22 schilderijen voor een gezamenlijk bedrag van 90 miljoen dollar. En zoals gebruikelijk zijn er voor de publieksopening al voorwerpen van de hand gegaan, waaronder een blikje poep uit 1961, conceptuele kunst geproduceerd door Piero Manzoni als Merda d’artiste ofwel Künstlerscheisse, volgens het bijschrift in de galerie ,,in goede conditie”.

Verrassend is onder meer een nog altijd futuristisch lijkende oorring van Zero-kunstenaar Getulio Alviani uit 1965, die op het eerste gezicht een dvd lijkt met een oorvorm daaruit gesneden, zodat je hem om het eigen oor kan doen. Voor 37.500 euro kan het sieraad worden aangeschaft. Ronduit verbazend is Christus de Verlosser, die recent onder latere verflagen en vuil vandaan tevoorschijn werd gehaald en van Jan Sanders van Hemessen uit 1547 en ‘als nieuw’ blijkt te zijn: een wat koket ogende Jezusfiguur toont de wond in zijn zij, tegen een fel gekleurde achtergrond die wel aan discoverlichting doet denken.

De TEFAF trok vorig jaar 71.000 bezoekers uit zestig landen. De komende beurs omvat ongeveer 25.000 objecten.