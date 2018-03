Het aantal mensen dat borstkanker krijgt stijgt. Uit onderzoek blijkt dat in 2020 ruim 20.000 mensen de diagnose borstkanker krijgen. Volgens medisch thermograaf Francine van Broekhoven van de Groene Zuster speelt de beha een belangrijke rol als het om borstgezondheid gaat. Moeten we die nou wel of juist niet dragen?

Het dragen van een beha is voor de meeste vrouwen de normaalste zaak van de wereld. Toch kun je deze ondersteuning voor je borsten volgens Francine beter in je ondergoedlade laten liggen. Volgens haar is het dragen van een beha een secundaire oorzaak van borstkanker.

“Het is belangrijk dat vrouwen weten hoe ze hun borsten gezond kunnen houden. Lymfe moeten normaal en vrij kunnen bewegen. Dit kan niet met een beha. Door het dragen van een beha stagneren de lymfe en kunnen de afvalstoffen niet worden afgevoerd.”

“Een beha is een secundaire oorzaak van borstkanker”

Ze vervolgt: “Als je een beha draagt, zeg je eigenlijk tegen de afvaldienst: vandaag hoef je niet te komen. Al die afvalstoffen kunnen voor ontstekingen zorgen en uiteindelijk voor ernstige aandoeningen in de borst. Het dragen van een beha is een secundaire oorzaak van borstkanker.”

Het is dus volgens haar belangrijk dat vrouwen regelmatig hun beha uitdoen. Maar hoe denkt Kaoutar Forka, filiaalmanager van ‘Lincherie’ in Amsterdam hierover? “Een beha zorgt ervoor dat je borsten niet snel gaan hangen. Het dragen van een beha zorgt er onder andere voor dat je borstweefsel niet beschadigt.” Het dragen van een beha is volgens haar dus belangrijk, mits je de juiste maat draagt. En uit onderzoek blijkt dat het daar vaak fout gaat. Zeventig procent van de vrouwen draagt namelijk de verkeerde behamaat.

Tips om je borsten gezond te houden

Wil je weten wat je zelf kunt doen om je borsten gezond te houden? In de eerste video van onze Awareness-reeks geeft Francine tips om je borsten gezond te houden en geeft Kaoutar tips voor het kopen van de juiste maat beha. Ook spreken we met Mya Verkerk-Goutsmit. Zij heeft tot tweemaal toe borstkanker gehad. “Borstkanker is niet leuk. Het overkomt niet alleen jezelf, maar je hele gezin.”

Lees ook: