Vier onderzoeken naar euthanasie

Justitie gaat vier strafrechtelijke onderzoeken instellen naar mogelijke strafbare euthanasie. De vier zaken zijn door de regionale toetsingscommissie voor euthanasie doorgestuurd naar justitie omdat de commissie tot de conclusie is gekomen dat de arts niet volgens de normen heeft gehandeld, meldt het OM naar aanleiding van een bericht in Trouw.

Bij twee door een officier van justitie in Noord-Holland onderzochte zaken is dezelfde arts betrokken. Het onderzoek draait om de dood in mei 2017 van een 67-jarige vrouw, die niet de capaciteit had om haar eigen wil te uiten en die aan Alzheimer leed. Een ander geval gaat over de beƫindiging van het leven van een 84-jarige vrouw in juni vorig jaar.

Ook wordt de euthanasie van een 72-jarige vrouw door het parket in Oost-Nederland onderzocht. Het parket in Den Haag kijkt naar de dood van een 84-jarige vrouw.

Het College van procureurs-generaal beslist over het al dan niet vervolgen van een arts in gevallen van euthanasie.