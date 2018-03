Bij het Rijksmuseum zitten vier vwo-scholieren uit Den Haag. ,,We waren net binnen toen het gebeurde. Bij de Nachtwacht was het grote licht al uit, er brandde alleen noodverlichting. In andere zalen was nog wel licht, maar toch moesten we naar buiten. Niemand wist wat er aan de hand was, het was een beetje chaos, maar niet hysterisch.”

Een toerist uit het Italiaanse Bologna ging tevergeefs naar het Rijksmuseum. Hij kwam voor een dichte deur te staan. ,,Ik dacht: ik ga naar een land waar alles goed geregeld is. Het is een troost dat het hier soms ook een rommeltje is.”

Gelaten en ontspannen is de sfeer verderop, op de Vijzelstraat en de Vijzelgracht in het centrum van Amsterdam. Geen enkele winkel kan werken door de grote stroomstoring in de hoofdstad. De deuren van de 92 winkels in de straat zijn wel open, maar ,,je kunt geen koffie meer krijgen, je kunt niet pinnen, het licht doet het niet. Wij zitten er middenin”, zegt Peter Doeswijk, voorzitter van ondernemersvereniging De Vijzel.

Mensen staan buiten op straat. Doeswijk: ,,Dit verbroedert wel. Iedereen kletst met elkaar, vraagt waar je wel koffie kunt krijgen. Wat moet je anders? Laten we het maar een kleine ramp noemen, het is niets in vergelijking met aardverschuivingen in andere landen. We gaan hier relaxed mee om.”

Kunstenaar Doeswijk, die een atelier en een galerie aan de Vijzelgracht heeft, weet niet wanneer de winkels weer open kunnen. ,,Ze zeggen dat we rond 13.30 uur allemaal weer elektra hebben. Dat moeten we maar afwachten. En wanneer we weer gas hebben, weet ik helemaal niet, want ik denk dat ze dat ook afgesloten hebben.”