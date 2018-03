Protestactie om vernieling tientallen homoposters Suitsupply

Suitsupply kreeg onlangs op sociale media veel reacties, zowel positieve als negatieve, op hun posters waarop twee zoenende mannen prijken. Maar niet alleen online maken mensen duidelijk wat ze van de campagne vinden. Tientallen reclameposters in het hele land zijn besmeurd, beklad, ingegoooid en afgepakt. Pride Amsterdam laat dit niet zomaar aan zich voorbij gaan en houdt een protestactie.

Van de vierduizend posters die Suitsupply ophing in het land zijn er zeker dertig ingegooid. Dat laat oprichter Fokke de Jong aan de Volkskrant weten. Van een nog groter aantal zijn de gezichten afgeplakt. Ook zijn er posters besmeurd. In Zwolle werd een swastika op de afbeelding gekalkt.

Eerder riep de campagne van Suitsupply weerstand op op sociale media. Het pakkenmerk verloor zelfs twaalfduizend volgers op Instagram.

Suitsupply had gerekend op commotie, maar het pakkenmerk had het vandalisme niet zien aankomen. Suitsupply gaat geen actie ondernemen tegen de vernielingen. De advertenties worden deze week nog weggehaald, omdat de campagne dan ten einde is.

Protestactie

Naar aanleiding van de vernielingen houdt Pride Amsterdam een protestactie. Pride Amsterdam roept iedereen op om vrijdag 9 maart om 16.00 uur naar de Dam in Amsterdam te komen: “Maak duidelijk dat we hier in Nederland op elk moment met wie we willen in het openbaar mogen en kunnen zoenen. Hoog nodig blijkbaar.”

Protestactie. Kom allemaal. Vrijdag 9 maart 1600 uur op de Dam, Amsterdam. Maak duidelijk dat we hier in Nederland op elk moment met wie we willen in het openbaar mogen en kunnen zoenen. Hoog nodig blijkbaar! @suitsupply #pride @COCNederland @GaykrantNL @tanjaineke @cornaldm pic.twitter.com/2KGIQlqKNR — Pride Amsterdam (@amsterdampride) March 8, 2018

Een derde van de Nederlanders vindt zoenende mannen aanstootgevend

De ophef komt niet helemaal uit de lucht vallen. Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de Nederlanders aanstoot neemt van zoenende mannen in het openbaar.

Dit is hoe de #suitsupply advertentie bij mijn bushalte er vorige week uitzag en dit is hoe het er nu uitziet. Dit is toch gewoonweg belachelijk. pic.twitter.com/bPaJsiuCwo — anne (@murdertothemind) March 6, 2018

Het gaat echt geweldig met de acceptatie van homo's in Nederland #loveislove #suitsupply pic.twitter.com/GGTCDtqveB — Dennis Boutkan (@DennisBoutkan) March 6, 2018

Poster #SuitSupply in #Zwolle beklad incl een hakenkruis. Blijkbaar is dat normaler dan 2 zoenende mannen. pic.twitter.com/hiJLgURBv9 — Erik (@Mel0nTwist) March 6, 2018