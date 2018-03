Blok: toenadering Noord-Korea hoopgevend

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok noemt de toenadering tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea hoopgevend. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben laten weten elkaar in mei te ontmoeten.

,,Ik ben hier heel blij mee, maar het resultaat telt,” aldus Blok vrijdag. De nieuwe minister denkt dat de afspraak tussen Kim Jong-un en Trump te danken is aan ‘een combinatie is van factoren’. Tijdens de Olympische Winterspelen liet Noord-Korea al blijken dat het bereid is tot een opening. Maar ook de sancties tegen dat land, waarin Nederland een rol speelt, tellen volgens Blok mee.