12 jaar en tbs voor doden Jesse van Wieren

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag Rhowan P. uit Kloosterburen veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging. De rechter is ervan overtuigd dat hij in de nieuwjaarsnacht van 2016 Jesse van Wieren om het leven heeft gebracht.

De 28-jarige Van Wieren was sinds een cafébezoek in Kloosterburen op 1 januari 2016 vermist. Hij werd enkele dagen later in het Groningse dorp teruggevonden in de tuin van P. (28). Van Wieren was 23 keer met een mes gestoken.

Volgens het hof staat vast dat Van Wieren door P. en diens vriendin Desiree G. in hun woning is gedood. G. gaf hem het mes aan en sloeg zelf Van Wieren met een stofzuigerbuis. Voor een vooropgezet plan is onvoldoende bewijs. Daardoor wordt P. veroordeeld voor doodslag en niet moord, aldus de rechter.

Het stel kreeg vorig jaar bij de rechtbank in Groningen een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. G. ging niet in beroep. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep tien jaar en tbs. In de ogen van het OM was een hogere straf voor P. ten opzichte van G. op zijn plaats omdat hij een groter aandeel in het misdrijf had. Zo zou hij Van Wieren hebben begraven en sporen hebben uitgewist.

Het hof vindt tien jaar nog te weinig. Van Wieren is met ,,fors en ongeremd geweld” om het leven gebracht, stelt de rechter. Ook rekent het hof het P. zwaar aan dat hij zijn daad gerechtvaardigd vindt. P. verklaarde bij het hof dat hij handelde uit noodweer. Hij kon naar eigen zeggen Van Wieren bij een ruzie over drugs niet aan omdat hij stomdronken was.