Aangifte wethouder Arnhem om doodsbedreiging

De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink (SP) heeft donderdag aangifte gedaan van doodsbedreiging aan zijn adres. De bedreiging stond in het weekeinde onder een artikel op de site van De Gelderlander. Daar schreef iemand dat Elfrink ,,doodgemaakt” moest worden. De reactie is ondertussen verwijderd.

Elfrink is volgens zijn woordvoerster ,,heus wel wat gewend, maar dit ging echt te ver. En het is bovendien verboden om iemand met de dood te bedreigen.” Elfrink vindt dergelijke opmerkingen een aanval op de democratie.

De reactie stond onder een bericht over een fietser die in de Jansbeek was gereden. Deze beek stroomde lange tijd ondergronds, maar is sinds kort weer in het centrum van Arnhem te zien. Sinds de oplevering van de beek zijn er al verschillende auto’s, voetgangers en fietsers in het ondiepe water terechtgekomen. Het openleggen van de beek behoort tot het takenpakket van Elfrink.