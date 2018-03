27 maanden cel voor ex-zorgdirecteur

Een 73-jarige voormalig directeur van een thuiszorgorganisatie is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van 27 maanden voor fraude met zorggeld. De man drukte ,,op structurele en listige wijze” ruim een miljoen euro achterover dat bestemd was voor de thuiszorg.

De ex-directeur declareerde jarenlang veel meer zorguren bij de zorgverzekeraar dan er daadwerkelijk gewerkt was. De man ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. In 2005 is hij ook al eens veroordeeld voor verduistering.

,,Deze meneer heeft schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de zorgaanbieder in hem als zorgverlener had”, aldus de officier van justitie twee weken geleden bij de behandeling van de zaak. Er was dertig maanden cel tegen hem geĆ«ist.