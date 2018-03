Minister: collegegeld Erasmus veel te hoog

De Rotterdamse Erasmus Universiteit rekent een veel te hoog collegegeld voor een master Bedrijfskunde. De universiteit overtreedt daarmee de wet, stelt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

De zaak kwam aan het licht toen een man zijn beklag deed bij de Tweede Kamer over het collegegeld voor de deeltijdmaster Business Management van de Erasmus. Dat bedraagt 33.750 euro, veel hoger dan het gewone collegegeld van ruim 2000 euro. De klager vroeg de Kamer of de opleiding zo nog wel toegankelijk is voor aspirant-studenten met een kleine beurs.

De Kamer kaartte de zaak daarop aan bij Van Engelshoven. Die constateert dat het om een reguliere opleiding gaat en de universiteit dus ook niet meer dan het gewone collegegeld in rekening mag brengen. Ze heeft de onderwijsinspectie ingelicht. Die had de universiteit overigens al in de smiezen.