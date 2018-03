Waalwijk wil onderzoek naar verkoop stempassen

Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk wil dat de politie onderzoek gaat doen naar de illegale verkoop van stempassen op Marktplaats. Aanleiding is de ontdekking dat een inwoner van de gemeente zijn stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het referendum over de sleepwet te koop heeft aangeboden op de verkoopsite.

Het is verboden om stempassen te kopen of verkopen. Kopers of verkopers riskeren een boete van maximaal 8200 euro of een celstraf van maximaal een half jaar.

De burgemeester laat weten dat uit onderzoek duidelijk is geworden dat meer stempassen op internet te koop worden aangeboden. Er zijn zeker elf andere gevallen ontdekt.

,,Ik vind dat onacceptabel”, zegt Kleijngeld. ,,Het stemrecht is de basis van het vertrouwen dat wij hebben in de democratie en dat moeten we beschermen.”