Mira’s zoon (6) kan niet naar school, maar wil dit wel

Thijs in den Bosch (6) zou graag elke dag naar school willen, maar zijn lichaam laat dit niet toe. Door een zeldzaam gendefect en een spierziekte kan hij niet hele dagen naar school. Moeder Mira vecht voor haar zoon, die volgens haar op een dag de nieuwe Bill Gates zal zijn. “Een kind moet zich niet aanpassen aan het onderwijs. Het onderwijs moet passend zijn voor het kind.”

Rond de 1,4 miljoen kinderen gaan dagelijks naar school. Kinderen hebben in Nederland leerplicht en daarmee recht op onderwijs. Op de Dag van de Leerplicht staan dit jaar samenwerken en maatwerk hoog op de agenda. Het is één ding dat kinderen naar school moeten, maar wat als je kind niet past in het onderwijssysteem? Dan kan het soms behoorlijk wringen.

Zo’n kind is Thijs, voor wie het dagelijkse leven veel energie kost. Mira: “Hij kan alles, maar niet te lang. Lopen kan hij wel, maar niet te ver. Hij moet elke middag anderhalf tot twee uur slapen. Lichamelijk beperkt zijn, wil echter niet zeggen dat je niet mee kan doen. Als je niet kan rennen en springen, moet je iets anders doen waar je goed in bent. In zijn geval is dat op de computer werken.”

“Ik weiger het formulier te ondertekenen”

Mira en haar man hadden nog de hoop dat Thijs naar het regulier onderwijs had gekund, maar het werd speciaal onderwijs. “Vanaf groep drie ben je leerplichtig en moesten we een formulier ondertekenen vanuit school ter verantwoording van zijn afwezigheid, hierin vraag je eigenlijk aan de onderwijsambtenaar vrijstelling voor je zoon voor een aantal uren onderwijs per week. Ik weiger dit formulier te ondertekenen, want ik vind dat het onderwijs anders ingericht kan worden.”

Thijs is cognitief helemaal goed en ligt zelfs voor op andere kinderen. “Hij kan iets betekenen in de maatschappij. Hij wordt dan wel lichamelijk beperkt, maar zijn hersenen ontwikkelen zich. Hij leert en pikt veel op, maar hij redt het niet om hele dagen op school te zitten. Hij gaat momenteel van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van woensdag, van negen uur ‘s ochtends tot een uur ‘s middags naar school.”

Mira wil dus geen vrijstelling voor haar zoon, maar kijkt wel naar wat de mogelijkheden zijn voor thuisonderwijs. “Omdat Thijs in de middag slaapt, kan hij geen les krijgen met de webcamcamera. Hij krijgt nu op maandag één uur thuisonderwijs, wat hij helemaal geweldig vindt. Leraren en therapeuten zijn fantastisch en denken met ons mee, maar hebben ook te maken met bezuinigingen.”

“Het vreet energie”

Dat maatwerk lastig te realiseren is, weet Mira alles van. “Als ouders moet je veel geduld hebben en blijven vragen. Wij krijgen gelukkig enorm veel steun van Ouders & Onderwijs, want het vreet energie. Ik heb al genoeg zorgen aan mijn hoofd en we hebben ook nog twee andere kinderen. Het enige dat ik wil, is dat mijn kind zich gewoon kan ontwikkelen.”

Mira ziet ondanks alles de toekomst van Thijs rooskleurig in. Ze vindt het wel pijnlijk als ze het gevoel krijgt dat ze zo’n ‘vervelende ouder’ is. “Ik laat er zelf ook veel voor. Ik wil gewoon niets liever dan Thijs straks naar de middelbare school kan, een studie kan doen en kan zijn wie hij wil zijn. Hij heeft alleen een beetje hulp van het onderwijs nodig om daar te komen.”

Lees ook: