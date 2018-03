Islamitische clubs keren zich tegen PVV-spotje

Haagse islamitische organisaties bundelen de krachten tegen het campagnespotje van de PVV. Zij vinden dat het PVV-spotje ,,ontegenzeggelijk aanzet tot haat en geweld tegen moslims en hun instituties”. Op initiatief van de politieke partij Islam Democraten wordt zondag aangifte gedaan van moslimhaat en de verspreiding daarvan door de PVV.

De stap van Islam Democraten wordt gesteund door NIDA Den Haag, de Partij van de Eenheid en diverse moskeeën verenigd in de Federatie Islamitische Organisaties. ,,Het uitsluiten, discrimineren en demoniseren van groepen Nederlanders in onze samenleving is niet alleen in strijd met onze Grondwet, het is ook maatschappij ontwrichtend”, stellen de organisaties.

In het PVV-filmpje wordt de islam in rode letters onder meer gelijkgeschakeld aan terreur en haat jegens Joden, homo’s en christenen. Bij de laatste tekst, ,,Islam is dodelijk”, druipt bloed van de letters af. Premier Mark Rutte noemde het campagnespotje onsmakelijk. Twee actiegroepen, het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie en Nederland Bekent Kleur, hebben een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman. Ze stellen daarin de NPO en het Commissariaat voor de Media verantwoordelijk voor het verspreiden van het filmpje

,,De waarheid is niet altijd aangenaam te zien. Maar daardoor niet minder waar”, reageerde Wilders eerder al op de ontstane ophef.