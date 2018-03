Koningspaar trots op Nederlandse paralympiërs

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op de Nederlandse paralympiërs. Dat liet het koningspaar zondag weten via Twitter. De Paralympische Spelen eindigden zondag na de sluitingsceremonie in Pyeongchang.

,,Prachtige sportmomenten van #TeamNL tijdens de Paralympische Spelen. Trots op onze Nederlandse atleten”, was de boodschap op het officiële Twitteraccount van het Koninklijk Huis. Hetzelfde bericht was te lezen op Instagram.

Met drie keer goud, drie keer zilver en een bronzen medaille waren het de succesvolste Paralympics ooit voor Nederland. Bibian Mentel was met twee gouden medailles de beste Nederlandse in Zuid-Korea. De andere winnaar van goud, Jeroen Kampschreur, mocht de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie.

De medaillewinnaars worden vrijdag 23 maart ontvangen op Paleis Noordeinde. Ze mogen dan samen met de Nederlandse medaillewinnaars van de Winterspelen voor valide sporters op bezoek bij de koning en koningin en prinses Margriet. Voor het bezoek aan het paleis is er eerst nog een officiële huldiging in de Grote Kerk in Den Haag, verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.