Verkiezing R’dam klassieke links-rechtsstrijd

In Rotterdam wordt de verkiezingsstrijd woensdag een klassiek gevecht tussen linkse en rechtse partijen. Alle partijen willen meer banen, huizen en een duurzamere economie. VVD, Leefbaar Rotterdam (LR), CDA en D66 willen dat vooral via opleiding, markt, en koophuizen. SP, PvdA, GroenLinks en Nida zetten op in garantiebanen, betaalbare huurwoningen en strikte regels voor bedrijven om versneld duurzamer te worden.

Dat bleek tijdens het verkiezingsdebat van RTV Rijnmond dat zondag twee uur lang live vanuit het stadhuis was te zien op de regionale televisiezender. De kiezer bepaalt woensdag vooral of er rechtse of linkse oplossingen komen voor problemen in de havenstad.

Van het verwachte gevecht om de rechtse kiezer tussen de PVV en LR is weinig meer over. Debatten lijken slecht te werken voor de PVV. In de laatste peiling staat de partij op slechts een zetel en LR juist op elf.

PVV botste wel flink met DENK. ,,Nog steeds is er een oververtegenwoordiging van Turken en Marokkanen in de criminaliteit”, zei Maurice Meeuwissen van de PVV. Lijsttrekker Stephan van Baarle noemde de PVV daarop een haatpartij en Meeuwissen een ,,vastgelopen grammofoonplaat met telkens dezelfde boodschap over de islam.”

Opvallend was de toon van D66-lijsttrekker Said Kasmi. In debatten over bouwen en werkgelegenheid zat hij op een lijn met VVD, Leefbaar en CDA. Toch sluit hij een coalitie met LR uit vanwege de banden van die partij met FVD (Forum voor Democratie). Als de peilingen kloppen en Kasmi houdt voet bij stuk dan wordt het het bijzonder lastig een college te vormen dat een uitgesproken links of rechts karakter heeft.