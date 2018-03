Ruim 1,7 miljoen zien nieuwe Mindf*ck

De aftrap van het nieuwe seizoen van Mindf*ck is zaterdagavond op NPO1 bekeken door ruim 1,7 miljoen mensen. Ze zagen onder meer hoe illusionist Victor Mids zijn trukendoos opentrok voor André van Duin.

Mindf*uck was het op een na best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek, na het NOS Journaal van 20 uur.

Aansluitend op de goocheltrucs van Mids bleven ruim 1,4 miljoen mensen kijken naar De Kwis, met deze keer vicepremier Hugo de Jonge als gast. In deze aflevering werd bekendgemaakt dat het satirische spelprogramma na dit seizoen gaat verdwijnen.

NPO1 was sowieso heer en meester op deze zaterdagavond. In de top tien van best bekeken tv-programma’s waren de eerste acht op het eerste publieke net te zien, met kijkcijfers van net geen miljoen tot ruim boven de 1,7 miljoen.

‘Van Kooten en De Bie snappen geen bal van de natuur’, een greep uit het typetjes-archief van het illustere VPRO-duo op NPO2, was goed voor 681.000 kijkers. De natuur is thema van de boekenweek.