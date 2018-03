Wolf gespot in Drenthe

In het oostelijk deel van Drenthe is een wolf gespot. Het dier wandelde woensdag overdag over akkers in de buurt van het dorp Barger-Compascuum. Dit is pas nu bekendgemaakt om het dier voldoende rust te gunnen, meldt de website naturetoday.com.

De wolf, die vermoedelijk uit Duitsland komt, is goed vastgelegd op foto en film. Experts van Wolven in Nederland konden daardoor met zekerheid vaststellen dat het om een wolf gaat.

In vergelijking met eerdere jaren is er dit jaar een toename van het aantal meldingen over wolven en het aantal gevallen waarbij later komt vast te staan dat het inderdaad om zo’n dier ging. De toename hangt samen met de gestage groei van de Duitse wolvenpopulatie.

Wolven vormen geen gevaar voor mensen zolang ze met rust worden gelaten en niet in het nauw worden gedreven, aldus Wolven in Nederland.