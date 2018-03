Gevangene kost in Nederland relatief veel

Mensen die in een Nederlandse gevangenis zitten kosten veel vergeleken met die in andere landen in Europa. Met 250 euro per dag neemt Nederland na San Marino (708 euro), Zweden (359) en Noorwegen (344) een vierde plek in in Europa. Het gemiddelde is 51 euro. Gedetineerden kosten met 6 euro per dag het minst in Moldavië.

Dat blijkt uit cijfers over het gevangeniswezen in 2016 van de Raad van Europa, die dinsdag werden gepresenteerd in Brussel. In totaal werd meer dan 18,8 miljard euro uitgegeven, maar niet alle 47 lidstaten hebben cijfermateriaal ingeleverd.

Bijna een op de vijf gevangenen in Nederland was van buitenlandse komaf. Van alle gedetineerden was bij ruim 43 procent van de gevallen nog geen definitief vonnis geveld. Alleen in Albanië waren dat er met 50 procent meer.

De gemiddelde straf die in Nederland moet worden uitgezeten is 2,8 maanden. De vier landen waar dat korter is, zijn Zwitserland, Zweden, San Marino en Ierland. Het gemiddelde is 8,5 maanden.

Het aantal zelfmoorden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen is relatief hoog. In 2015 pleegden 12,2 per 10.000 gevangen zelfmoord. Daarmee staat ons land op de vijfde plek, na Slovenië, Frankrijk, Zwitserland en België.

Ruim 859.000 mensen zaten op 1 september 2016 in een gevangenis in een van de lidstaten van de Raad van Europa, Rusland niet meegerekend. Dat komt neer op één gevangene per 741 inwoners, een lichte stijging vergeleken met 2015.