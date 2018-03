Leraar verdacht van ontucht en kinderporno

Een 41-jarige invalleerkracht van een basisschool in Gouda, die wordt verdacht van ontucht met een zevenjarig meisje en het bezit van kinderporno, misbruikte mogelijk ook zijn neefje. Het jongetje is herkend op pornografische afbeeldingen die de man, Julio V. uit Barendrecht, in zijn bezit had. Dat meldde de officier van justitie voor de rechtbank in Den Haag tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Op de gevonden filmpjes en foto’s zijn seksuele gedragingen te zien met meisjes en jongens vanaf de leeftijd van ongeveer twee jaar. Het forensisch instituut NFI heeft de beelden onderzocht om erachter te komen of V. ook zelf pornomateriaal maakte. Dat was het geval, want op beelden van een iPhone werd zijn neefje herkend. De verdachte heeft daarover bekennende verklaringen afgelegd, zei de aanklager.

De man blijft langer in voorarrest en krijgt een psychologisch onderzoek. Hij wil dat zelf ook, zei zijn advocaat Michiel Glas. De rechter gaf de raadsman een ,,stevige uitbrander” omdat hij had geprobeerd de zaak achter gesloten deuren te laten behandelen. Dat verzoek zou ook namens de school en ouders zijn gedaan, maar dat was niet het geval, zo ontdekte de rechter.