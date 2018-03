Klaver en Pechtold botsen over middenhuur

Om de woningnood in steden tegen te gaan moet worden bijgebouwd in het middensegment. Daarover vonden GroenLinks en D66 elkaar in het NOS-debat dinsdagavond. GroenLinks wil dan wel dat de huurprijzen in het middensegment worden gereguleerd, bepleitte Jesse Klaver dinsdag. Dat gaat D66-voorman Alexander Pechtold te ver.

Klaver noemde Amsterdam als voorbeeld waar het begrip ‘middenhuur’ iets anders betekent dan elders in het land. ,,In Amsterdam is de middenhuur niet meer 700 tot 1000 euro, maar 1200 tot 1500 euro.’’

Pechtold ziet voor de overheid een taak weggelegd voor mensen die ,,onder modaal’’ verdienen. ,,Ik vind niet dat we voor alle huurwoningen moeten zeggen ‘zoveel mag de huur zijn’.’’, aldus Pechtold. ,,Daar zit het verschil.’’