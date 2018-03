SuperTrash vraagt faillissement aan

Het modebedrijf SuperTrash, dat jarenlang in handen was van Olcay Gulsen, heeft dinsdag faillissement aangevraagd. In RTL Boulevard vertelde Olcay Gulsen dat dit onverwachts voor haar komt.

Het ging al een tijdje niet goed met het kleding-, schoenen- en accessoireslabel. ,,Heel pijnlijk, want het is mijn levenswerk. Ik wist dat het slecht ging en niet goed genoeg”, aldus Gulsen. ,,Alleen ik hoopte dat we het dieptepunt achter ons konden laten en weer konden beginnen met opbouwen.”

Gulsen was als eigenaar, ontwerpster en topvrouw jarenlang het gezicht van het modemerk. Eind vorige maand maakte ze evenwel bekend de dagelijkse leiding bij SuperTrash uit handen te geven. Charles Paape werd benoemd tot bestuursvoorzitter. Gulsen bleef wel betrokken bij het bedrijf, als brand director en minderheidsaandeelhouder.

De bekende Nederlander wilde meer tijd gaan besteden aan wat ze noemde ,,haar andere grote passie, tv maken”. Ze was onlangs ook te zien als deelneemster in het populaire televisieprogramma Wie is de mol?

Gulsen steekt de hand in eigen boezem. ,,Ik ben niet de beste continu├»teitsmanager gebleken. Ik ben een enthousiaste ondernemer, goed in creatief denken en eigenzinnig om een bedrijf op te bouwen. Ik ben iemand die graag veel ballen in de lucht houdt en nu ben ik duidelijk tekort geschoten. Ik heb niet adequaat genoeg gereageerd.”

Gulsen heeft woensdag een gesprek met de curator. Die zal onder meer gaan kijken of er nog een doorstart mogelijk is. Bij SuperTrash werken 150 medewerkers.