Koning verwelkomt Jordaans koningspaar

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen de Jordaanse koning Abdullah II en zijn vrouw koningin Rania aan het begin van hun tweedaagse officiële bezoek aan Nederland verwelkomd op paleis Noordeinde. Na een korte begroeting nam hij zijn gasten mee naar het achterplein voor een korte ceremonie, waarbij de volksliederen werden gespeeld en de koningen de erewacht inspecteerden.

De plechtigheid nam nog geen vijf minuten in beslag. Het gezelschap ging daarna weer naar binnen waar Willem-Alexander het Jordaanse vorstenpaar een lunch aanbood. Later op de middag gaat koningin Máxima met koningin Rania naar het Haags Gemeentemuseum, terwijl koning Abdullah zich voorbereid op een toespraak die hij in Theater Diligentia houdt.

Koning Abdullah was in 2006 al eens op staatsbezoek bij koningin Beatrix. Die ontmoet hij in elk geval dinsdagavond weer bij het diner.