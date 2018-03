‘Maak gemeenteraadswerk minder belastend’

Het werk van een gemeenteraadslid zou minder zwaar moeten worden gemaakt zodat het beter te combineren is met een gewone baan. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur in een advies aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In veel gemeenten zijn raadsleden zoveel tijd kwijt aan bijvoorbeeld vergaderingen en het lezen van stukken, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de priv├ęsituatie. ,,Dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur”, vindt de Raad.

In grote gemeenten, vanaf 100.000 inwoners, is het raadslidmaatschap zelfs een halve baan. Dat staat volgens de Raad ,,op gespannen voet met het principe dat het ambt een voor iedereen toegankelijke nevenfunctie moet zijn”.