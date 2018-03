IMF dringt aan op oplossen handelsconflicten

Handelsbarrières wegnemen, handelsconflicten oplossen en je bij hervormingen vooral niet laten verleiden tot beleid dat alleen maar op het binnenland is gericht. Dat is wat er volgens topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet gebeuren om de economische groei in de wereld duurzaam en solide te maken.

Lagarde zegt dat in een verklaring op de G20-top in Argentinië. Pleidooien voor vrijhandel en de strijd tegen protectionisme vormen hét gespreksonderwerp van de wereldelite deze week. Niet alleen op de G20-top maar ook op een grote bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie WTO in India wordt erover gepraat.

Belangrijkste aanleiding zijn de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium die over enkele dagen ingaan. In de meeste officiële verklaringen worden die omstreden heffingen niet genoemd, maar tussen de regels door schuwen de wereldleiders niet om hun kritiek te uitten.

Zo spraken tientallen landen op de WTO-bijeenkomst van een ,,serieuze bedreiging” van ,,eenzijdige acties” op handelsbeleid. In de opzet voor de slotverklaring van de G20-top staat daarnaast een duidelijke oproep tot verdere dialoog op dit vlak.