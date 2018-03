‘GroenLinks grootste partij in Utrecht’

GroenLinks wordt de grootste partij in Utrecht. Dat blijkt uit de exitpoll van de Ipsos/NOS. De partij krijgt twaalf zetels. Dat zijn er drie meer dan vier jaar geleden.

D66 raakt haar status als grootste kwijt. De partij komt volgens de exitpoll uit op negen zetels en moet er vier inleveren.

VVD is de derde partij in Utrecht met vijf zetels, evenveel als in 2014.

De vreugde bij GroenLinks was groot. ,,Dat is echt fantastisch”, zei lijsttrekker Heleen de Boer tegen de NOS. ,,Dit is een groot compliment voor alle studenten die voor ons de deuren langs gingen. Besturen heeft vruchten afgeworpen. We hebben laten zien dat we echt verantwoordelijkheid nemen en ook echt een andere koers varen dan landelijk. Het blijft onze inzet om zonder de VVD te gaan besturen.”

In totaal zeven partijen zijn uitgekomen op twee zetels. Dat geldt onder meer voor de PvdA, de Partij voor de Dieren en de PVV. ,,We moeten kijken wat het intreden van de PVV ons gaat brengen. Ik hoop dat we de goede sfeer kunnen behouden”, zei De Boer.