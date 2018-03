Groningen en Leeuwarden tegen sleepwet

In Groningen en Leeuwarden hebben de kiezers met een overgrote meerderheid tegen de nieuwe inlichtingenwet gestemd. In de Groningse hoofdstad was 70,8 procent tegen, in de Friese hoofdstad 62,3 procent. De beide noordelijke steden zijn de eerste grote gemeenten die de uitslag van het referendum hebben doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

In Groningen kwam 35,9 procent van de kiezers stemmen, in Leeuwarden was de opkomst zo’n 30 procent. In beide steden waren woensdag geen gemeenteraadsverkiezingen vanwege gemeentelijke herindelingen.

Ook van het Brabantse Meierijstad is de uitslag van het referendum al bekend. Daar stemde een kleine 52 procent van de kiezers voor, bijna 47 procent was tegen. De opkomst in deze samenvoeging van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode kwam uit op iets minder dan 27 procent.