Klaver: grote stap naar brede volkspartij

De verkiezingsoverwinning die zich voor GroenLinks aftekent is weer ,,historisch”, vindt voorman Jesse Klaver. De klapper die zijn partij in Amsterdam en op veel andere plaatsen maakt, is volgens hem ,,een belangrijke stap naar de brede volkspartij” die GroenLinks wil worden.

,,O, wat kan dit een mooie avond worden”, zei Klaver even na de exitpoll met de voorspelling dat GroenLinks veruit de grootste partij zal worden in Amsterdam. ,,Wat ben ik trots! En iedereen die denkt dat we het nu rustig aan gaan doen: no fucking way! We zijn net begonnen.”

Klaver roemde de ,,campaigners die blauwbekkend langs de deuren gingen. We gingen de kantines in en ja, daar is weleens om gelachen. Wat moet je nu in zo’n kantine? Nou: luisteren. Luisteren naar de zorgen van mensen.”