Jos van Rey ruziet met lid stembureau

Jos van Rey heeft woensdagavond bij het uitbrengen van zijn stem in het Roermondse kerkdorp Herten direct woorden gekregen met een lid van het stembureau. Leon Goijen hoorde daar als ex-voorzitter van het CDA Roermond volgens Van Rey niet te zitten. ,,Het CDA mag hier blijkbaar alles’’, foeterde Van Rey. Goijen wuifde de beschuldiging weg. ,,Ik sta niet op de CDA-lijst, dus ik mag hier zitten.’’ Van Rey laat het er niet bij zitten, zei hij.

Van Rey is lijstduwer voor de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), die momenteel tien van de 31 zetels in de gemeenteraad heeft. De LVR zit in de oppositie. Vier jaar geleden wilden de andere partijen niet met Van Rey en zijn partij samenwerken. Maar de VVD flirt inmiddels openlijk met de LVR, en nieuwkomer DENK slaat een coalitie met de LVR ook niet af.

,,Hopelijk worden we nu zo groot, dat we niet weer worden uitgesloten en wel in het stadsbestuur komen’’, zei Van Rey. ,,Ik hoop dat we weer de grootste worden.’’

De LVR, nu in de oppositie, wil met iedereen samenwerken. Maar niet alle partijen lopen daar warm voor na de veroordeling van Van Rey in hoger beroep wegens witwassen en corruptie. Van Rey ging bij de Hoge Raad in cassatie tegen de opgelegde straf van een jaar voorwaardelijk en twee jaar uitsluiting van bestuurlijke functies.

De gemeente Roermond zegt in een reactie op het incident in het stemlokaal dat Leon Goijen in zijn recht stond. ,,Hij mag daar zitten”, aldus een woordvoerster van de gemeente. ,,Goijen is vooraf gecheckt. Hij zit er volkomen rechtmatig.” De gemeente wil er naar eigen zeggen verder geen woorden aan vuil maken.