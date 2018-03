Stemhulpen druk bezocht op verkiezingsdag

De stemhulpen StemWijzer en Kieskompas worden op deze verkiezingsdag nog flink geraadpleegd door mensen die op het laatste moment stemadvies zoeken. Dat zeggen woordvoerders van de beide stemhulpsites.

,,Gisteren vulden 170.000 mensen onze StemWijzer in, vandaag staat de teller al op 140.000″, aldus een woordvoerder van de StemWijzer van ProDemos. De StemWijzer is in de lucht sinds 14 februari. ,,Sinds die periode hebben nu 940.000 mensen onze stemhulp geraadpleegd. Het is spannend of we over de miljoen gaan.”

In de 36 gemeenten waarin Kieskompas zijn stemhulp beschikbaar heeft, is deze in totaal door 400.000 mensen ingevuld, aldus een zegsman. ,,Vooral op de laatste dag zie je dat veel twijfelaars nog even onze Kieskompas raadplegen om een finale keuze te maken uit twee of drie partijen die worden overwogen.”