GroenLinks wordt de grootste partij in Utrecht. Dat blijkt nadat 86 procent van de stemmen in de Domstad zijn geteld. De partij stijgt van negen naar elf zetels.

D66 is de status van grootste kwijt en levert drie zetels in. Maar het verschil met GroenLinks is niet groot. D66 is de tweede partij met tien zetels.

De VVD wint één zetel en stijgt naar zes.

Nieuwkomer PVV krijgt twee stemmen, net als Denk.