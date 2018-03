Man doodgeschoten in Schaijk

In de Brabantse plaats Schaijk is donderdagmiddag een man doodgeschoten. De politie laat weten dat de man rond 15.00 uur zwaargewond in een auto onder een natuurbrug aan de Munstraat in het buitengebied van Schaijk werd aangetroffen. Kort na aankomst van hulpverleners is hij overleden.

Een woordvoerder zegt dat de politie werd gealarmeerd door twee jongens die voorbijfietsten. De politie gaat ervan uit dat de man kort ervoor is beschoten.

De politie heeft een vermoeden wie het slachtoffer is, maar doet daarover nog geen mededelingen. De omstandigheden wijzen op een afrekening in het criminele milieu.

De politie is een groot onderzoek begonnen. De auto staat onder de natuurbrug aan een drukke weg en de politie hoopt dat bijvoorbeeld verkeersdeelnemers iets hebben gezien. De auto met het slachtoffer is afgeschermd en de omgeving is afgezet voor sporenonderzoek.