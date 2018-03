Zegereeks D66 doorbroken met verlies

De gemeenteraadsverkiezingen hebben een einde gemaakt aan een lange reeks verkiezingsoverwinningen van D66. De partij had het afgelopen decennium alleen maar gewonnen bij zowel landelijke, lokale als Europese verkiezingen, maar moest woensdag een terugslag incasseren. Het verlies bedraagt landelijk zo’n 25 procent.

Nu vrijwel overal de verkiezingsuitslag binnen is, staat D66 volgens gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP op 8,9 procent van de stemmen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stemde nog 12 procent op de Democraten.

Na het dieptepunt in 2003, toen D66 maar drie zetels behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen, wist de partij onder leiding van Alexander Pechtold uit het dal te klimmen. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 kregen de Democraten 11,3 procent van de stemmen. Een jaar later haalde de partij tien zetels in de Tweede Kamer. Daarna volgden successen bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor Provinciale Staten. Het aantal Tweede Kamerzetels nam vorig jaar toe tot 19.

In Amsterdam stevent D66 nu af op een extra pijnlijk verlies: volgens de voorlopige uitslag raakt de partij daar zes van de veertien zetels kwijt. Met acht zetels wordt D66 na GroenLinks volgens de tussenstanden wel de tweede partij in de hoofdstad.

,,We hadden goud, maar hebben in veel gemeenten nu zilver”, reageerde Pechtold woensdagavond laat.