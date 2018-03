In Franeker ruikt het vrijdagochtend naar karamel. Dat komt doordat in de nacht van donderdag op vrijdag brand woedde in een snoepfabriek in de Friese stad. Door het verbranden van de suiker is er volgens de brandweer een karamelachtige lucht vrijgekomen.

Het pand van snoepfabriek Royal Steensma is door de brand verwoest. Er raakte niemand gewond. Er kwam wel veel rook vrij.

De brandweer had het vuur na een aantal uren onder controle.