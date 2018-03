Rutte: vreselijk drama in Frankrijk

,,De gijzeling in een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes waarbij doden zijn gevallen is ,,een vreselijk drama. Veel is nog onduidelijk, maar zeker is dat Frankrijk angstige uren beleeft’’, zei premier Rutte na afloop van een top in Brussel.

,,Op de eurotop hebben we president Emmanuel Macron en via hem alle Fransen verzekerd van onze betrokkenheid”, aldus Rutte. ,,We staan zij-aan-zij in onze voortdurende strijd tegen terreur.’’

De politie heeft de gijzelnemer inmiddels doodgeschoten. Hij heeft drie mensen omgebracht.