De politie heeft in een huis aan de Julianalaan in het Brabantse Wernhout een dode vrouw aangetroffen. Hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en de recherche is opgeroepen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Wernhout is een dorp van zo’n drieduizend inwoners dat deel uitmaakt van de gemeente Zundert.