Op het Stationsplein in Assen is in de nacht van zaterdag op zondag geschoten. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Specialisten van forensische opsporing hebben het plein uitgekamd, daarbij is een huls aangetroffen. Het wapen is nog niet gevonden.

Over de toedracht tast de politie nog in het duister. Het plein is rond 03.00 uur vrijgegeven.