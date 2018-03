Kamer wil sneller kilometerheffing vrachtwagen

De Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) meer tempo maakt bij de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De Kamer steunde dinsdag een voorstel van D66 dat hiertoe oproept.

Het kabinet verwacht dat de kilometerheffing in 2023 realiteit zal zijn. In het regeerakkoord is afgesproken het zo spoedig mogelijk in te voeren. Volgens Van Nieuwenhuizen heeft ervaring hiermee in het buitenland geleerd dat het minstens vijf jaar duurt voor het helemaal rond is. Het overhaast en onzorgvuldig invoeren van de heffing zou tot grote risico’s kunnen leiden.

Kamerlid Matthijs Sienot van coalitiepartner D66 vindt dit te lang duren. Het kabinet wil het wetsvoorstel in 2020 naar de Kamer sturen. Sienot vindt dat de wet al een jaar eerder klaar moet kunnen zijn. Een meerderheid van de Kamer is dit met hem eens.