SP-Kamerlid Nine Kooiman stopt ermee

Na bijna acht jaar neemt Nine Kooiman afscheid als Tweede Kamerlid voor de SP. In haar verklaring geeft Kooiman aan dat zij een jaar geleden moeder is geworden en moeilijk de balans kan vinden tussen het moederschap en haar werk als Kamerlid.

Nu ze minder mogelijkheden heeft om mensen te spreken tijdens werk- of wijkbezoeken en meer in de ,,Haagse bubbel” zit, mist ze inspiratie en vindt ze haar werk minder leuk. ,,Ik vind ook dat ik mijn functie als volksvertegenwoordiger niet voldoende kan uitvoeren. De SP heeft alle ruimte geboden, maar toch heb ik met pijn in het hart deze beslissing genomen”, aldus Kooiman die zich onder meer sterk maakte voor een betere aanpak van gedwongen prostitutie en zich tegen verdere bezuinigingen op de politie keerde.

Henk van Gerven vervangt Kooiman. Van Gerven was tot 2017 al tien jaar Tweede Kamerlid voor de SP.