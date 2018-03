Rotjes voortaan taboe met Oud en Nieuw

Het kabinet komt nog dit jaar met een verbod op de verkoop van rotjes en ander ‘werpbaar knalvuurwerk’. Daarmee hoopt het grote aantal ongelukken met de jaarwisseling te verminderen, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. De plannen dreigen op verzet te stuiten van regeringspartij VVD.

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) willen dat mensen die vuurwerk aanschaffen in het vervolg ook een veiligheidsbril, aansteeklonten en stabiele afschietbuizen voor vuurpijlen meekrijgen. Dat wordt voor vuurwerkverkopers verplicht. Ook overweegt het kabinet het afsteken van vuurwerk minder lang toe te staan. Nu mag dat met oud en nieuw tussen 18.00 uur en 02.00 uur ’s nachts.

Het kabinet wil het niet bij een rotjesverbod laten, meldt RTL Nieuws. Maar voor een verbod op de verkoop van ander vuurwerk zou nu nog het draagvlak in de samenleving ontbreken.

De plannen doen VVD-Kamerlid Erik Ziengs de wenkbrauwen fronsen, want de grootste regeringspartij heeft nooit iets gezien in zo’n verbod. ,,Dit zijn kennelijk gelekte plannen, dus we moeten nog maar zien waar het kabinet mee komt. Maar het standpunt van de VVD is altijd duidelijk geweest. Dit is niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft eind vorig jaar al geadviseerd vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden om letsel te voorkomen. Over knalvuurwerk oordeelde de raad dat het grote overlast veroorzaakt en uitnodigt tot roekeloos gedrag. De OVV signaleerde ook dat elk jaar veel mensen gewond raken door vuurpijlen. Die worden uit de hand afgeschoten, op omstanders gericht of vanuit wankele flessen afgestoken.

De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar. Volgens de OVV eindigen tijdens oud en nieuw jaarlijks bijna 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd.