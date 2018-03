Lutz Jacobi nieuwe directeur Waddenvereniging

Voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA Lutz Jacobi is vanaf 1 mei directeur van de Waddenvereniging. Die organisatie zet zich in ,,voor de rust, ruimte en ruige natuur van Werelderfgoed Waddenzee”.

Friezin Jacobi (1955) zette zich als Kamerlid ook regelmatig in voor het gebied, zo streed ze bijvoorbeeld tegen gasboringen onder de Waddenzee en voor één beheerder in het gebied.

Jacobi was altijd al gepassioneerd over de Wadden. ,,Ze noemden mij vroeger een beetje spottend de Waddenkoningin” stelt ze in een verklaring. ,,Ik ben er trots op, omdat ik de Wadden belangrijk vind.”

,,Ik vind het geweldig dat ik me nu als directeur van de Waddenvereniging met een bevlogen team én samen met bewoners, ondernemers en liefhebbers mag gaan inzetten voor het gebied dat me zo nauw aan het hart ligt.”