Meer belastingaangiften binnen vóór 1 april

De Belastingdienst heeft dit jaar meer belastingaangiften ontvangen vóór 1 april dan vorig jaar. Wie zijn aangifte voor de inkomstenbelasting voor april indient, krijgt nog vóór 1 juli antwoord. Meestal krijgt de indiener dan meteen te horen of hij de fiscus nog wat schuldig is of juist geld terugkrijgt.

De teller staat inmiddels op 5,7 miljoen binnengekomen aangiften, laat de Belastingdienst weten. In 2017 stuurden in totaal 5,5 miljoen mensen vóór 1 april hun aangifte in. Bijna iedereen doet dat tegenwoordig digitaal, en dan vooral via MijnBelastingdienst.

Mensen die nog aangifte moeten doen, hebben daarvoor nog tot 1 mei de tijd. Wie te laat is en geen uitstel aanvraagt, riskeert uiteindelijk een boete.