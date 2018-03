Verdachte in moordzaak weer vrijgelaten

De politie heeft de 27-jarige man die woensdag werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van 29-jarige Anass el Ajjoudi in januari weer vrijgelaten.

De man werd gearresteerd na een uitzending van Opsporing Verzocht. In de uitzending werden onherkenbaar gemaakte beelden getoond van mogelijk verdachten.

El Ajjoudi was een bekende van politie en justitie. De liquidatie was op 17 januari rond 19.00 uur in Cornelis Springerstraat in Amsterdam-Zuid. Hulpdiensten troffen de man zwaargewond aan. Hij overleed ter plekke. Volgens getuigen is El Ajjoudi door één man neergeschoten, waarna de schutter in een voertuig stapte. Kort na de schietpartij werd een brandend voertuig aangetroffen in Duivendrecht.