Klachten over stank door paasvuren

De traditionele paasvuren in onder meer het oosten van het land hebben tot stankoverlast in Nederland geleid. De Zuid-Hollandse milieudienst DCMR kreeg zondag tientallen klachten binnen uit Hoek van Holland, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Rockanje. Ook in de regio Haaglanden zijn er klachten binnengekomen.

De paasvuren worden onder meer aangestoken in Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel en in delen van Duitsland. De wind zorgt er voor dat de brandlucht over de rest van het land trekt.