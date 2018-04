Actievoerders Oostvaardersplassen opgepakt

Vier demonstranten zijn zondag opgepakt voor het openbreken van een hek van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen bij Lelystad. Andere demonstranten die door het opengebroken hek het terrein van het bezoekerscentrum zijn opgegaan zijn daar weggehaald, meldt de politie.

In totaal protesteren zondag volgens een politiewoordvoerder zo’n twee- tot driehonderd mensen bij het bezoekerscentrum tegen het beleid dat wordt gevoerd voor de zogeheten grote grazers in de Oostvaardersplassen. De situatie is inmiddels weer rustig. Het hek wordt gerepareerd en de demonstranten kunnen buiten het hek verder met hun actie.

Eerder op de dag zorgden zo’n twintig demonstranten met een langzaamaanactie volgens de politie voor verkeershinder en gevaarlijke situaties op de A6 bij Almere. De actievoerders in tien tot vijftien voertuigen, waaronder vooral auto’s en een enkele vrachtwagen, kregen van de politie daarom het verzoek via binnenwegen verder te rijden. Volgens de politiewoordvoerder gaven ze gehoor aan die oproep.

Volgens de ANWB ontstond door de actie, die maar korte tijd duurde, zo’n drie kilometer file. Die file loste snel weer op.

Zondag vindt bij de Oostvaardersplassen, waar grote grazers in het wild leven en in de koude periode weinig voedsel hebben, opnieuw een protestactie plaats. De politie houdt daar toezicht op.