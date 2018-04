Recordaantal bezoekers voor Paaspop

Op het drie dagen durende muziekfestival Paaspop in Schijndel (Noord-Brabant) zijn dit jaar ruim 81.000 liefhebbers afgekomen. Volgens de organisatie is hiermee een record gevestigd. Vorig jaar kwamen nog rond de 75.000 bezoekers op het festival af. Het evenement is traditiegetrouw de aftrap van het festivalseizoen.

Op het festivalterrein waren zo’n 250 acts te bewonderen. Onder meer Bastille, BLØF, Fatboy Slim, Guus Meeuwis, Kensington, Nothing But Thieves, The Wombats en Triggerfinger stonden op het podium. De zeventigjarige Amerikaanse poplegende Iggy Pop en De Jeugd Van Tegenwoordig zijn voor zondagavond aangekondigd.

Onder de bezoekers waren ruim 11.000 kampeerders die ondanks het koude weer op camping Paradise City bivakkeerden.

De oervorm van Paaspop was een muzikaal feest in het Schijndelse gemeenschapshuis in de jaren zeventig. In 1985 had het festival voor het eerst plaats op eerste paasdag in een circustent naast de plaatselijke manege. Het duurde een dag en werd Paaspop gedoopt. Vanaf 2011 is het een driedaags festival.