‘Rotterdamse Essalam Moskee blijft open’

De Essalam Moskee in Rotterdam blijft open en gaat op vrijwilligers draaien. Dat voornemen is zondag uitgesproken tijdens een bijeenkomst met bezoekers in het gebedshuis, liet tijdelijk secretaris Said el Ouazizi weten.

De bijeenkomst volgde nadat bekend was geworden dat de Arabische geldschieters de geldkraan hadden dichtgedraaid. Ook werden de adjunct-directeur Jacob van der Blom en zes andere medewerkers, onder wie twee imams, ontslagen.

Door met vrijwilligers te gaan werken wil de gemeenschap de salariskosten uitsparen voor werk dat eerder door betaalde krachten werd gedaan. Ook is het de bedoeling dat er een nieuw bestuur komt.

De Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten had in de bouw van de moskee zo’n 8 miljoen euro gestopt. Sinds 2010 steunde het fonds de moskee jaarlijks met nog een half miljoen. Aan het dichtdraaien van de geldkraan lag een langslepend conflict ten grondslag, meldde Van der Blom eerder.