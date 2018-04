Meer fijnstof in het oosten door paasvuren

In Overijssel en de Achterhoek zijn de fijnstofconcentraties maandagochtend hoger dan normaal. Dat komt door de paasvuren die zondagavond zijn aangestoken. Door de zuidoostelijke wind kan het fijnstof zich naar het noordwesten verplaatsen, meldt het RIVM.

Ook maandagavond worden er nog paasvuren aangestoken, vooral in het oosten van het land. De traditionele paasvuren in Duitsland en enkele plaatsen in het oosten van Nederland hebben zondag op veel plaatsen tot stankoverlast geleid. Ook in het westen van het land was de brandlucht de hele dag te ruiken en op een aantal plekken was de luchtkwaliteit slecht.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert iedereen om het inademen van rook te vermijden. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan – samen met andere luchtverontreiniging – leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Het Longfonds spreekt van een ,,een traditie die sommige mensen heel mooi vinden, net als vuurwerk. Maar als je gezondheidsklachten hebt, vind je het niet zo mooi”. Een woordvoerster ziet dit weekend ook op social media klachten van mensen.