Opening attractieseizoen: ‘prettig druk’

Het weer zit een beetje tegen maar over het algemeen is het ‘prettig druk’ in de attractieparken, dierentuinen en andere toeristische uitspanningen. ,,Een hele mooie start van het seizoen”, vindt dan ook de Club van Elf, de belangenvereniging van de grootste attractieparken.

Volgens Club-voorzitter Mascha van Till (tevens directeur van Walibi Holland) was het nóg drukker geweest als het wat beter weer was. ,,Maar mensen hebben gewoon hun regenkleding aangetrokken en vermaken zich prima. Als je buiten loopt, is het best te doen. Pasen valt nu eenmaal vroeg dit jaar.” Vooral overdekte activiteiten doen het goed, zoals de rondvaarten in Amsterdam.